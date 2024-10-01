"Рено" закрив програму для Формули-1: єдиний клієнт терміново вийшов на конкурента

Французький автовиробник "Рено" вирішив згорнути програму силових установок до змін регламенту Королеви автоспорту в 2026 році. Стайня "Альпін" змушена шукати нового моториста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport .

Британсько-французька команда завершить співпрацю з "Рено" після сезону-2025. Завод двигунів у Вірі-Шатійоні неподалік від Парижа реорганізують в інженерний центр для масового ринку.

"Діяльність зодо Формули-1 у Вірі-Шатійоні, за винятком розробки нового двигуна, продовжуватиметься до кінця сезону 2025 року", – йдеться в заяві виробника.

Чутки про згортання програми "Рено" для F1 циркулювали впродовж кількох місяців. Вони посилилися після повернення до стайні скандального функціонера Флавіо Бріаторе. Італійський менеджер прагне підвищити конкурентоспроможність команди.

На думку Бріаторе, головна проблема "Альпін" – слабкі двигуни. Як наслідок, перед регламентними змінами він прагне знайти для стайні потужніші силові установки. Британсько-французька команда нібито просунулася в перемовинах із "Мерседесом" щодо постачання двигунів.

"Рено" у Формулі-1

Французький автовиробник дебютував у Королеві автоспорту на Гран-прі Британії сезону-1977. У статусі команди змагалася в 1977-1985, 2002-2011 та 2015-2020 рр., а в інші періоди компанія постачала двигуни інши стайням.

"Рено" здобула 2 титули чемпіона світу для Фернандо Алонсо та два Кубка конструкторів (2005, 2006). Як моторист виробник здобув ще 10 особистих і 9 командних трофеїв. Найуспішнішими клієнтами "Рено" були чемпіонські "Вільямс", "Бенеттон" і "Ред Булл". Також французькі двигуни використовували "Лотус", "Ліж'є", "Тіррелл", "Катерхем", "Торо Россо" та "Макларен".