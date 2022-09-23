Toyota назавжди припиняє виробництво на території Росії, - "Коммерсантъ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Коммерсантъ ".

За даними джерел видання, автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектуючих на територію Росії. Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться.

Буде оптимізовано і московський офіс концерну: його співробітникам та штату заводу запропонують підвищені компенсації - від 12 окладів. При цьому компанія не йде з РФ.

Виробництво Toyota у Росії почалося 2007 року. Останні місяці - з початку березня - завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі після вторгнення Росії до України.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік.