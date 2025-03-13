Toyota анонсувала таємничий пікап: опубліковане перше зображення

Компанія Toyota готує новий пікап. У ході заходу в Бельгії, де дебютували нові bZ4X, C-HR+ та Lexus RZ, Toyota показала тизер із силуетом нової комерційної машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Силует пікапа оточений двома моделями, однією з яких може бути електричний кросовер, прем'єру якого відклали на 2026 рік. Пікап ж, ймовірно, не пов'язаний із майбутнім електричним Hilux.

Пікап на тизері має подвійну кабіну, що відрізняє його від прототипу "батарейного" Hilux, показаного минулого року. Такий Hilux випускатимуть у Таїланді. Не схожий силует і на електричний Hilux, який тестують в Австралії з гірничодобувним гігантом BHP.

При цьому помітна подібність профілю з EPU Concept 2023. Мова йде про дослідний середньорозмірний електропікап, близький за габаритами до Ford Maverick.

Свого часу шоукар відзначився знімним заднім бортом і незвичайним салоном. Також концепт отримав кермо-штурвал, але невідомо, які рішення перекочують на серійну версію. На ринок вона має вийти у 2027 році.

У тому ж 2023 році інсайдери повідомляли, що Toyota може перетворити на пікап Corolla. Йому пророкували місце на сходинку нижче Hilux та конкуренцію з Maverick і Hyundai Santa Cruz. Термін дебюту називався той самий – приблизно 2027 рік.