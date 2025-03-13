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Toyota анонсувала таємничий пікап: опубліковане перше зображення

Четвер 13 березня 2025 13:30
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Toyota анонсувала таємничий пікап: опубліковане перше зображення Фото: Toyota анонсувала таємничий пікап (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Компанія Toyota готує новий пікап. У ході заходу в Бельгії, де дебютували нові bZ4X, C-HR+ та Lexus RZ, Toyota показала тизер із силуетом нової комерційної машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Силует пікапа оточений двома моделями, однією з яких може бути електричний кросовер, прем'єру якого відклали на 2026 рік. Пікап ж, ймовірно, не пов'язаний із майбутнім електричним Hilux.

Toyota анонсувала таємничий пікап: опубліковане перше зображення

Пікап на тизері має подвійну кабіну, що відрізняє його від прототипу "батарейного" Hilux, показаного минулого року. Такий Hilux випускатимуть у Таїланді. Не схожий силует і на електричний Hilux, який тестують в Австралії з гірничодобувним гігантом BHP.

При цьому помітна подібність профілю з EPU Concept 2023. Мова йде про дослідний середньорозмірний електропікап, близький за габаритами до Ford Maverick.

Свого часу шоукар відзначився знімним заднім бортом і незвичайним салоном. Також концепт отримав кермо-штурвал, але невідомо, які рішення перекочують на серійну версію. На ринок вона має вийти у 2027 році.

Toyota анонсувала таємничий пікап: опубліковане перше зображення

У тому ж 2023 році інсайдери повідомляли, що Toyota може перетворити на пікап Corolla. Йому пророкували місце на сходинку нижче Hilux та конкуренцію з Maverick і Hyundai Santa Cruz. Термін дебюту називався той самий – приблизно 2027 рік.

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