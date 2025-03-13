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Toyota анонсировала таинственный пикап: опубликовано первое изображение

Четверг 13 марта 2025 13:30
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Toyota анонсировала таинственный пикап: опубликовано первое изображение Фото: Toyota анонсировала таинственный пикап (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota готовит новый пикап. В ходе мероприятия в Бельгии, где дебютировали новые bZ4X, C-HR+ и Lexus RZ, Toyota показала тизер с силуэтом новой коммерческой машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Силуэт пикапа окружен двумя моделями, одной из которых может быть электрический кроссовер, премьеру которого отложили на 2026 год. Пикап же, вероятно, не связан с будущим электрическим Hilux.

Toyota анонсировала таинственный пикап: опубликовано первое изображение

Пикап на тизере имеет двойную кабину, что отличает его от прототипа "батарейного" Hilux, показанного в прошлом году. Такой Hilux будут выпускать в Таиланде. Не похож силуэт и на электрический Hilux, который тестируют в Австралии с горнодобывающим гигантом BHP.

При этом заметно сходство профиля с EPU Concept 2023. Речь идет об опытном среднеразмерном электропикапе, близком по габаритам к Ford Maverick.

В свое время шоукар отличился съемным задним бортом и необычным салоном. Также концепт получил руль-штурвал, но неизвестно, какие решения перекочуют на серийную версию. На рынок она должна выйти в 2027 году.

Toyota анонсировала таинственный пикап: опубликовано первое изображение

В том же 2023 году инсайдеры сообщали, что Toyota может превратить в пикап Corolla. Ему пророчили место на ступеньку ниже Hilux и конкуренцию с Maverick и Hyundai Santa Cruz. Срок дебюта назывался тот же - примерно 2027 год.

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Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
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