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Той, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі і в Криму, помиляється, - Макрон

Субота 23 березня 2024 21:36
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Той, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі і в Криму, помиляється, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що помилково думати, що Росія припинить свою агресію на Донбасі чи в Криму

Про це повідомляє РБК-Україа з посиланям на Reuters.

За словами Макрона, Росія вважає, що перейшла у стан війні через допомогу Заходу Україні. Він сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей Росії", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю телеканалу BFMTV віце-спікер Держдуми Петро Толстой почав роздумувати про можливість скинути ядерну бомбу на Париж.

Ядерні погрози РФ

Останнім часом з боку Росії дедалі частіше звучать погрози застосувати ядерну зброю.

Зокрема їх неодноразово вимовляв російський диктатор Володимир Путін. Нещодавно він зазначав, що Росія готова до ядерного удару "з військово-технічного погляду". При цьому, за його словами, ракети перебувають у стані постійної бойової готовності.

Макрон відреагував такі заяви і дав пораду голові Кремля не розкидатися погрозами.

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