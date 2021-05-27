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Товары оборонки: Кабмин утвердил перечень международных спецорганизаций для закупки

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Украина, Четверг 27 мая 2021 15:46
Товары оборонки: Кабмин утвердил перечень международных спецорганизаций для закупки Фото: Кабмин определил перечень организаций для закупки товаров оборонки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров принял постановление об утверждении перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что постановление открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации.

Среди них: Агентство НАТО по связи и информации, Агентство НАТО по поддержке и поставкам и Программа правительства США "Международные военные продажи".

"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, что в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО", - заявил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля "О результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса".

Как писало РБК-Украина, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявлял, что ситуация с ОПК в Украине неутешительна. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.

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