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Товари оборонки: Кабмін затвердив перелік міжнародних спеціалізованих організацій для закупівлі

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Україна, Четвер 27 травня 2021 15:46
Товари оборонки: Кабмін затвердив перелік міжнародних спеціалізованих організацій для закупівлі Фото: Кабмін визначив перелік організацій для закупівлі товарів оборонки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що постанова відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації.

Серед них: Агенція НАТО зі зв’язку та інформації, Агенція НАТО з підтримки та постачання та Програма уряду США "Міжнародні військові продажі".

"Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО", - заявив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу".

Як писало РБК-Україна, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що ситуація з ОПК в Україні невтішна. Багато оборонно-промислових підприємств мають мільйонні заборгованості.

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