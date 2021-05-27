Товари оборонки: Кабмін затвердив перелік міжнародних спеціалізованих організацій для закупівлі

Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення . Це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО.

Вказано, що постанова відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації.

Серед них: Агенція НАТО зі зв’язку та інформації, Агенція НАТО з підтримки та постачання та Програма уряду США "Міжнародні військові продажі".

"Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО", - заявив міністр оборони Андрій Таран.