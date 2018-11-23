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Товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36%

Новости » Экономика    23.11.2018 - 18:59
Товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36%
Иллюстративное фото (facebook.com)

Рост взаимного товарооборота между странами является следствием соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Товарооборот между Украиной и Словацкой Республикой в текущем году вырос на 36% в первом полугодии. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, во время встречи с президентом Словакии Андреем Киской, передает РБК-Украина.

По его словам, этот высокий показатель экономического сотрудничества между странами стал возможен после заключения соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

"Это - еще одно доказательство эффективности функционирования Соглашения об ассоциации с ЕС и Зоны свободной торговли в условиях, когда РФ использует механизм эмбарго как элемент гибридной войны", - сказал Порошенко.

Товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36%

Напомним, ранее Порошенко сообщал, что благодаря функционированию зоны свободной торговли Украина-ЕС товарооборот с Евсросоюзом растет на 30% за год. Также за последний год более 100 заводов в Украине были построены европейскими инвесторами.

Добавим, что по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сравнительных ценах вырос на 5,4%. При этом оборот розничной торговли в октябре 2018 года по сравнению октябрем прошлого года возрос на 5,0%.

Украина за 9 месяцев Украина увеличила экспорт услуг на 11,6%, импорт на 5%, - Госстат Украина увеличила экспорт товаров за 9 месяцев на 10%, импорт на 16%, - Госстат
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