Товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36%

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Рост взаимного товарооборота между странами является следствием соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Товарооборот между Украиной и Словацкой Республикой в текущем году вырос на 36% в первом полугодии. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, во время встречи с президентом Словакии Андреем Киской, передает РБК-Украина.

По его словам, этот высокий показатель экономического сотрудничества между странами стал возможен после заключения соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

"Это - еще одно доказательство эффективности функционирования Соглашения об ассоциации с ЕС и Зоны свободной торговли в условиях, когда РФ использует механизм эмбарго как элемент гибридной войны", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко сообщал, что благодаря функционированию зоны свободной торговли Украина-ЕС товарооборот с Евсросоюзом растет на 30% за год. Также за последний год более 100 заводов в Украине были построены европейскими инвесторами.

Добавим, что по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сравнительных ценах вырос на 5,4%. При этом оборот розничной торговли в октябре 2018 года по сравнению октябрем прошлого года возрос на 5,0%.