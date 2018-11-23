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Товарообіг між Україною і Словаччиною зріс на 36%

Новини » Економіка    23.11.2018 - 18:59
Товарообіг між Україною і Словаччиною зріс на 36%
Ілюстративне фото (facebook.com)

Ріст взаємного товарообігу між країнами є наслідком угоди про асоціацію України із ЄС

Товарообіг між Україною і Словацькою Республікою  у поточному році зріс на 36% у першому півріччі. Про це  сказав президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 23 листопада, під час зустрічі з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає РБК-Україна.

За його словами, цей високий показник економічної співпраці між країнами став можливий після укладення угоди про Зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

"Це - іще один доказ ефективності функціонування Угоди про асоціацію з ЄС та Зони вільної торгівлі в умовах, коли РФ використовує механізм ембарго як елемент гібридної війни", - сказав Порошенко.

Товарообіг між Україною і Словаччиною зріс на 36%

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що завдяки функціонуванню зони вільної торгівлі Україна-ЄС товарообіг із Євросоюзом зростає на 30% за рік. Також за останній рік понад 100 заводів в Україні були побудовані європейськими інвесторами.

Додамо, що за даними Держстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року у порівняльних цінах зріс на 5,4%. При цьому оборот роздрібної торгівлі у жовтні 2018 року порівняно жовтнем минулого року зріс на 5,0%.

Україна за 9 місяців Україна збільшила експорт послуг на 11,6%, імпорт на 5%, - Держстат Україна збільшила експорт товарів за 9 місяців на 10%, імпорт на 16%, - Держстат
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