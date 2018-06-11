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Интервью

Товарооборот между Украиной и Чехией за год вырос на 30%

НовостиЭкономика    11.06.2018 - 21:11
Иллюстративное фото (twitter.com/24tvua)
Иллюстративное фото (twitter.com/24tvua)

Украина привлекает чешских специалистов в частности к проектированию ядерных установок

Внешний товарооборот между Украиной и Чехией за последний год вырос на 30% и составил 1,7 млрд долларов. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время встречи с министром промышленности и торговли Чешской Республики Томашем Гинером, передает "Урядовый портал".

"Кроме традиционных для наших стран направлений сотрудничества - автопроизводства, энергетического и транспортного машиностроения, считаем достаточно перспективны и совместные проекты в энергетике", - сказал в ходе встречи Кистион.

Он также добавил, что Украина, в частности, заинтересована в изучении опыта Чехии в создании системы балансировки газа и электрической энергии на одной площадке, что является исключением в Европе.

"Видим также успех в реализации проектов в сфере ядерной энергетики, в частности привлечения чешских специалистов к строительству энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые имеют большой опыт в проектировании ядерных установок", - подчеркнул Кистион.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в первом квартале текущего года нарастила взаимный товарооборот с Испанией и он вырос на 13,4%.

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Теги публикации: товарооборот, Чехия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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