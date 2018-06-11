Товарообіг між Україною та Чехією за рік зріс на 30%

Україна залучає чеських фахівців зокрема до проектування ядерних установок

Зовнішній товарообіг між Україною та Чехією за останній рік зріс на 30% та склав 1,7 млрд доларів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час зустрічі із міністром промисловості і торгівлі Чеської Республіки Томашем Гінером, передає "Урядовий портал".

"Крім традиційних для наших країн напрямів співпраці - автовиробництва, енергетичного та транспортного машинобудування, вважаємо доволі перспективними і спільні проекти в енергетиці", - сказав у ході зустрічі Кістіон.

Він також додав, що Україна, зокрема, зацікавлена у вивченні досвіду Чехії у створенні системи балансування газу та електричної енергії на одному майданчику, що є винятком в Європі.

"Вбачаємо також успіх у реалізації проектів у сфері ядерної енергетики, зокрема залучення чеських фахівців до будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, які мають великий досвід в проектуванні ядерних установок", - підкреслив Кістіон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна у першому кварталі поточного року наростила взаємний товарообіг з Іспанією й він зріс на 13,4%.