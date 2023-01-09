Товари для дітей та зарядні станції: що українці купують на свята

Топ-категорії, в яких замовляли та купували українці до Нового року - це товари для дітей, автотовари, товари для активного відпочинку та туризму, будинки та саду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "АЛЛО" .
Істотно зріс попит на товари для дітей: загалом у грудні 2022 року зростання у цій категорії – практично вдвічі порівняно з листопадом. Попит мали такі товари категорії:
Автообладнання, моторні мастила та автоелектроніка - саме ці товари в категорії мали попит у споживачів напередодні Нового року. Обсяги продажів пуско-зарядних пристроїв зросли вдвічі, а моторних масел - у 1,6 раза, якщо порівнювати з листопадом 2022 року.
Порівняно з листопадом 2022 року попит зріс практично вдвічі на тренажери та спортивний інвентар, а також велотовари. Також були популярними у грудні товари для спорту та догляду за собою.
Зарядні станції та генератори - досі в топі продажів, попит на них у грошах порівняно з листопадом збільшився на 70% та 30% відповідно. Продаж товарів для будівництва та ремонту зріс у грошовому вимірі на 80%.
У цій категорії клієнти вибирають та купують посуд, меблі, текстиль та декор для приміщень. А найбільший попит має інвентар для дому: ці товари демонструють найбільше зростання попиту - на 25%.
Нагадаємо, у листопаді-грудні після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу .
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