Товары для детей и зарядные станции: что украинцы покупают на праздники

Товары для детей

Существенно возрос спрос на товары для детей: в целом в декабре 2022 года рост в этой категории - практически вдвое по сравнению с ноябрем. Спросом пользовались такие товары категории:

- игрушечный транспорт - рост в 3,7 раза;

- сюжетно-ролевые игровые наборы - в 3,3 раза;

- мягкие игрушки - в 2,6 раза;

- настольные игры - в 2,5 раза;

- хобби и творчество - в 1,6 раза;

- куклы - в 1,2 раза.

Автотовары

Автооборудование, моторные масла и автоэлектроника - именно эти товары в категории пользовались спросом у потребителей накануне Нового года. Объемы продаж пуско-зарядных устройств возросли вдвое, а моторных масел - в 1,6 раза, если сравнивать с ноябрем 2022 года.

Активный отдых и туризм

По сравнению с ноябрем 2022 года спрос возрос практически вдвое на тренажеры и спортивный инвентарь, а также велотовары. Также были популярными в декабре товары для спорта и ухода за собой.

Дом и сад

Зарядные станции и генераторы - до сих пор в топе продаж, спрос на них в деньгах по сравнению с ноябрем увеличился на на 70% и 30% соответственно. Продажи товаров для строительства и ремонта возросли в денежном измерении на 80%.

Товары для дома

В этой категории клиенты выбирают и покупают посуду, мебель, текстиль и декор для помещений. А наибольшим спросом пользуется инвентарь для дома: эти товары демонстрируют наибольший рост спроса - на 25%.