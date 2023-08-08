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"Тоттенхем" віддав 40 мільйонів за оборонця без міжнародного досвіду: хто він такий

Фото: Міккі ван де Вен перебрався в чемпіонат Англії (tottenhamhotspur.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець Міккі ван де Вен поповнив лави лондонського "Тоттенхема" з німецького "Вольфсбурга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландець став черговим новачком "шпор" у літнє трансферне вікно. Раніше лондонці підписали воротаря Вікаріо, оборонця Філліпса, півзахисника Меддісона та вінгера Соломона.

Ван де Вен уклав із "Тоттенхемом" контракт на 6 років. За "шпор" він виступатиме під 37-м номером. "Вольфсбург" отримав за центрбека, який також може зіграти на лівому фланзі, орієнтовно 40 млн євро. Усього два роки тому "вовки" придбали нідерландця за 3,5 мільйона.

У складі "Вольфсбурга" ван де Вен провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Вихованець скромного "Волендама" ще не дебютував у збірній Нідерландів, але відіграв 11 поєдинків за молодіжку "помаранчевих".

"Тоттенхем" у міжсезоння-2023

1 липня новим керманичем "шпор" став Ангелос Постекоглу. Він попрацював два сезони зі "Селтіком". На чолі "кельтів" австралієць виграв 2 чемпіонські титули, Кубок Шотландії та 2 Кубка ліги.

Влітку "Тоттенхем" провів 3 спаринги. Лондонці програли "Вест Хему" (2:3), а потім розгромили "Лайон Сіті" та "Шахтар" (двічі по 5:1). На 8 серпня запланований контрольний матч із "Барселоною" в Іспанії.

13 серпня "шпори" стартують у новому сезоні англійської Прем'єр-ліги виїзним матчем проти "Брентфорда". У попередній кампанії "Тоттенхем" фінішував на 8-й сходинці.

До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.

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ТоттенхэмЧемпіонат Англії