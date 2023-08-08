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"Тоттенхэм" отдал 40 миллионов за защитника без международного опыта: кто он такой

Фото: Микки ван де Вен перебрался в чемпионат Англии (tottenham hotspur.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Микки ван де Вен пополнил ряды лондонского "Тоттенхэма" из немецкого "Вольфсбурга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Нидерландец стал очередным новичком "шпор" в летнее трансферное окно. Ранее лондонцы подписали вратаря Викарио, защитника Филлипса, полузащитника Мэддисона и вингера Соломона.

Ван де Вен заключил с "Тоттенхэмом" контракт на 6 лет. За "шпор" он будет выступать под 37-м номером. "Вольфсбург" получил за центрбека, который также может сыграть на левом фланге, ориентировочно 40 млн евро. Всего два года назад "волки" приобрели нидерландца за 3,5 миллиона.

В составе "Вольфсбурга" Ван де Вен провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Воспитанник скромного "Волендама" еще не дебютировал в сборной Нидерландов, но отыграл 11 поединков за молодежку "оранжевых".

"Тоттенхэм" в межсезонье-2023

1 июля новым наставником "шпор" стал Ангелос Постекоглу. Он поработал два сезона с "Селтиком". Во главе "кельтов" австралиец выиграл 2 чемпионских титула, Кубок Шотландии и 2 Кубка лиги.

Летом "Тоттенхэм" провел 3 спарринга. Лондонцы проиграли "Вест Хэму" (2:3), а затем разгромили "Лайон Сити" и "Шахтер" (дважды по 5:1). На 8 августа запланирован контрольный матч с "Барселоной" в Испании.

13 августа "шпоры" стартуют в новом сезоне английской Премьер-лиги выездным матчем против "Брентфорда". В предыдущей кампании "Тоттенхэм" финишировал на 8-й строчке.

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

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