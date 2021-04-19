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"Тоттенхем" звільнив Моуріньо з поста головного тренера

Новость на русском → Лондон, Понеділок 19 квітня 2021 13:01
"Тоттенхем" звільнив Моуріньо з поста головного тренера Фото: Жозе Моуріньо очолював "Тоттенхем" з листопада 2019 року (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Керівництво англійського футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур" звільнило з посади головного тренера португальця Жозе Моуріньо. Таке рішення прийнято на тлі не дуже вдалих виступів клубу в останній час.

Про звільнення Моуріньо 19 квітня повідомляє прес-служба "Тоттенхема".

Так, лондонці в останніх шести матчах у всіх турнірах здобули лише одну перемогу, зазнали три поразки (в тому числі вилетіли з Ліги Європи від "Динамо" Загреб) і двічі зіграли внічию. В останньому турі англійської Прем'єр-ліги "шпори" зіграли внічию 2:2 з "Евертоном".

У ЗМІ повідомлялося, що у разі звільнення Моуріньо отримає від "Тоттенхема" 30 млн фунтів компенсації (понад 41 млн доларів). 58-річний португалець очолив лондонський клуб в листопаді 2019 року. За цей час клуб не виграв ні один титул.

Після 32 турів "Тоттенхем" має 50 очок в активі і йде на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ. Від зони Ліги чемпіонів лондонці відстають на п'ять очок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Тоттенхем" і ще 11 топ-клубів європейського футболу оголосили про створенні Суперліги Європи. При цьому УЄФА погрожує виключити клуби з національних і міжнародних змагань під своєю егідою у разі участі в новому турнірі.

Детальніше про формат Суперліги Європи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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