Тоттенхэм - РБ Лейпциг: где смотреть матч

Английский "Тоттенхэм" сыграет против немецкого "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры фаворитом матча считают подопечных Жозе Моуринью.

19 февраля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Прошлогодний финалист и нынешний дебютант турнира сойдутся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотсупр" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В прямом эфире смотреть трансляцию игры можно на телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира "Тоттенхэм" занял второе место в группе, "РБ Лейпциг" выиграл квартет.

Ранее между этими командами не было зафиксировано ни одной очной встречи.

Накануне действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала минимально уступил мадридскому "Атлетико". Команда Юргена Клоппа не сумела нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.

Напомним, в финальном матче турнира в 2019 году "мерсисайдская" команда обыграла "Тоттенхэм" со счетом 2:0.