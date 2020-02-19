Тоттенхэм - РБ Лейпциг: анонс матча

"Тоттенхэм" примет "Лейпциг" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры фаворитом матча считают английский клуб. "Шпроты" являются финалистами прошлогоднего розыгрыша турнира.

19 февраля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

"Тоттенхэм" вышел со второго места в группе, уступив первое "Баварии", не испытав проблем с "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой". По ходу группового этапа у руля лондонской команды произошли изменения. Жозе Моуринью изменил Маурисио Почеттино, который прошлой кампании вывел "шпор" в финал Лиги чемпионов.

Дебютант плей-офф стадии Лиги Чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" уверенно занял первое место в группе "Лионом", "Бенфикой" и "Зенитом". Вывел команду в основную сетку турнира молодой наставник Юлиан Нагельсманн.

"Тоттенхэм" находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, которая, при условии дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках, даст право команде Моуриньо стартовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. "Лейпциг" занимает второе место в немецкой Бундеслиге с отставанием всего в один балл от лидера "Баварии".

У обеих команд есть кадровые потери. "Шпроты" не смогут рассчитывать на Гарри Кейна, Сон Хин Мина и Мусса Сиссоко. Также предстоящий поединок пропустит Хуан Фойт и под вопросом участие Эрика Ламела. В лазарете у "быков" Тайлер Адамс, Кевин Кампль, Ибраима Каноте и Вилли Орбан. А вот Дайот Упамекано пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.

Это первая встреча команд в турнирах УЕФА. Ранее друг с другом они не играли ни в товарищеских, ни в официальных матчах.

Накануне действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала минимально уступил мадридскому "Атлетико".