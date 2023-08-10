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"Тоттенхем" прийняв пропозицію "Баварії" щодо Кейна: до топ-трансферу один крок

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Лондон, Четвер 10 серпня 2023 14:23
"Тоттенхем" прийняв пропозицію "Баварії" щодо Кейна: до топ-трансферу один крок Фото: Харрі Кейн у таборі збірної Англії (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" домовилася про перехід лідера збірної Англії Харрі Кейна з лондонського "Тоттенхема".

Про це заявив журналіст Девід Орнштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

30-річний форвард на порозі переходу в чемпіонат Німеччини. Мюнхенцям достатньо погодити з ним умови особистого контракту.

"Шпори" погодилися продати Кейна. Сума трансферу складе понад 100 млн євро. Перехід опинився на фінішній прямій, адже угода залежить від самого капітана "Тоттенхема". Нападник волів змінити клуб до старту сезону, запланованого на 11 серпня.

У сезоні 2022/23 Кейн провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 32 м'ячі. Контракт центрфорварда зі "шпорами" чинний до наступного літа. У складі "Тоттенхема" він загалом провів 13 сезонів.

Хто такий Харрі Кейн

Уродженець передмістя Лондона, виховувався в місцевих командах. До структури "Тоттенхема" потрапив у 11 років.

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2010/11. На правах оренди захищав кольори "Лейтон Орієнта", "Міллволла", "Норвіча" та "Лестера". Остаточно закріпився в "Тоттенхемі" після кампанії 2013/14. Став найкращим бомбардиром "шпор" в історії, побивши рекорд Джиммі Грівза.

У складі збірної Англії дебютував у 2015 році. З тих пір зіграв 84 поєдинки, в яких оформив 54 голи.

До слова, раніше "Вулверхемптон" залишився без тренера перед стартом АПЛ.

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