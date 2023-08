"Тоттенхем" прийняв пропозицію "Баварії" щодо Кейна: до топ-трансферу один крок

30-річний форвард на порозі переходу в чемпіонат Німеччини. Мюнхенцям достатньо погодити з ним умови особистого контракту.

"Шпори" погодилися продати Кейна. Сума трансферу складе понад 100 млн євро. Перехід опинився на фінішній прямій, адже угода залежить від самого капітана "Тоттенхема". Нападник волів змінити клуб до старту сезону, запланованого на 11 серпня.

У сезоні 2022/23 Кейн провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 32 м'ячі. Контракт центрфорварда зі "шпорами" чинний до наступного літа. У складі "Тоттенхема" він загалом провів 13 сезонів.

Уродженець передмістя Лондона, виховувався в місцевих командах. До структури "Тоттенхема" потрапив у 11 років.

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2010/11. На правах оренди захищав кольори "Лейтон Орієнта", "Міллволла", "Норвіча" та "Лестера". Остаточно закріпився в "Тоттенхемі" після кампанії 2013/14. Став найкращим бомбардиром "шпор" в історії, побивши рекорд Джиммі Грівза.

У складі збірної Англії дебютував у 2015 році. З тих пір зіграв 84 поєдинки, в яких оформив 54 голи.

