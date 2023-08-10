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"Тоттенхэм" принял предложение "Баварии" по Кейну: до топ-трансфера один шаг

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Лондон, Четверг 10 августа 2023 14:23
"Тоттенхэм" принял предложение "Баварии" по Кейну: до топ-трансфера один шаг Фото: Харри Кейн в лагере сборной Англии (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" договорилась о переходе лидера сборной Англии Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма".

Об этом заявил журналист Дэвид Орнштейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

30-летний нападающий на пороге перехода в чемпионат Германии. Мюнхенцам достаточно согласовать с ним условия личного контракта.

"Шпоры" согласились продать Кейна. Сумма трансфера составит более 100 млн евро. Переход оказался на финальной прямой, ведь сделка зависит от самого капитана "Тоттенхэма". Нападающий предпочитал сменить клуб до старта сезона, запланированного на 11 августа.

В сезоне 2022/23 Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча. Контракт центрфорварда со "шпорами" действует до следующего лета. В составе "Тоттенхэма" он в общей сложности провел 13 сезонов.

Кто такой Харри Кейн

Уроженец пригорода Лондона, воспитывался в местных командах. В структуру "Тоттенхэма" попал в 11 лет.

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2010/11. На правах аренды защищал цвета "Лейтон Ориента", "Миллволла", "Норвича" и "Лестера". Окончательно закрепился в "Тоттенхэме" после кампании 2013/14. Стал лучшим бомбардиром "шпор" в истории, побив рекорд Джимми Гривза.

В составе сборной Англии дебютировал в 2015 году. С тех пор сыграл 84 поединка, в которых оформил 54 гола.

К слову, ранее "Вулверхэмптон" остался без тренера перед стартом АПЛ.

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