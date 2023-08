"Тоттенхэм" принял предложение "Баварии" по Кейну: до топ-трансфера один шаг

30-летний нападающий на пороге перехода в чемпионат Германии. Мюнхенцам достаточно согласовать с ним условия личного контракта.

"Шпоры" согласились продать Кейна. Сумма трансфера составит более 100 млн евро. Переход оказался на финальной прямой, ведь сделка зависит от самого капитана "Тоттенхэма". Нападающий предпочитал сменить клуб до старта сезона, запланированного на 11 августа.

В сезоне 2022/23 Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча. Контракт центрфорварда со "шпорами" действует до следующего лета. В составе "Тоттенхэма" он в общей сложности провел 13 сезонов.

Уроженец пригорода Лондона, воспитывался в местных командах. В структуру "Тоттенхэма" попал в 11 лет.

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2010/11. На правах аренды защищал цвета "Лейтон Ориента", "Миллволла", "Норвича" и "Лестера". Окончательно закрепился в "Тоттенхэме" после кампании 2013/14. Стал лучшим бомбардиром "шпор" в истории, побив рекорд Джимми Гривза.

В составе сборной Англии дебютировал в 2015 году. С тех пор сыграл 84 поединка, в которых оформил 54 гола.

EXCLUSIVE: Bayern Munich have reached an agreement with Tottenham to sign Harry Kane, sources in Germany indicate. #FCBayern proposal worth above €100m accepted by #THFC. 30yo has been leaning towards staying but must now make a decision @TheAthleticFC https://t.co/mPjC3YPDnH