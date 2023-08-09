Середняк АПЛ залишився без тренера за три дні до початку першості: що трапилося

Іспанець Хулен Лопетегі пішов із посади головного тренера англійського "Вулверхемптона" за лічені години до старту нового сезону Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

56-річний фахівець достроково завершив співпрацю з "вовками". Разом із ним "Молінью" покинув і весь тренерський штаб.

Лопетегі врятував "Вулвз" від вильоту в сезоні 2022/23. У міжсезоння іспанський тренер розраховував на якісне кадрове підсилення команди. Утім, трансферна політика мідлендців не задовольнила запитів піренейця.

Зокрема, клуб не підписав бажаних для Лопетегі виконавців. Окрім того, "Вулвз" довелося продати кілька помітних фігур для дотримання правил фінансового fair-play. Рекордний продаж цього літа – Морган Гіббз-Вайт до "Ноттінгем Форест" за 29,5 млн євро.

Попередній сезон "Вулверхемптон" завершив у середині турнірної таблиці, посівши 13-те місце. Також "вовки" дійшли до чвертьфіналу Кубка ліги, а в Кубку Англії вибули з боротьби в третьому колі змагань.

Хто такий Хулен Лопетегі

Уродженець містечка Астеасу в Країні Басків. На професіональному рівні виступав за "Кастілью", мадридський "Реал", "Лас-Пальмас", "Логроньєс", "Барселону" та "Райо Вальєкано".

Кар'єру тренера розпочав із посади асистента головного в збірній Іспанії U-17. У 2003 році самостійно очолив "Райо Вальєкано". Потім працював з юнацькими та молодіжними збірними Іспанії. У 2014-2016 рр. тренував "Порту". Потім очолив збірну Іспанії, яку покинув зі скандалом заради "Реала".

На "Бернабеу" затримався лише на кілька місяців і був звільнений у жовтні 2018 року. Пізніше тренував "Севілью" та тріумфував із нервіонцями в Лізі Європи 2019/20.