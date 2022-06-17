"Тоттенхэм" подписал главную звезду середняка АПЛ

Центральный полузащитник Ив Биссума сменил скромный "Брайтон" на лондонский "Тоттенхэм".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Малийский хавбек в новом сезоне будет защищать цвета "шпор". Он заключил с лондонцами 4-летний контракт.
Биссума провел в "Брайтоне" четыре сезона. За это время он сыграл 123 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Финиш "чаек" на 9-й строчке АПЛ в сезоне 2021/22 заслуга и малыша в частности.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" выложил за Биссума 29 млн евро плюс бонусы. Летом 2018 года "Брайтон" отдал за него французскому "Лиллю" всего 16,8 млн в евровалюте.
25-летний африканец стал вторым громким трансфером "шпор" этим летом. Ранее лондонцы оформили переход вингера Ивана Перишича из миланского "Интера".
Напомним, что английская Премьер-лига обнародовала календарь на предстоящий сезон.
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