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"Тоттенхэм" подписал главную звезду середняка АПЛ

Фото: Ив Биссума – новичок "Тоттенхэма" (tottenhamhotspur.com)
Автор: Антон Федорцив

Центральный полузащитник Ив Биссума сменил скромный "Брайтон" на лондонский "Тоттенхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Малийский хавбек в новом сезоне будет защищать цвета "шпор". Он заключил с лондонцами 4-летний контракт.

Биссума провел в "Брайтоне" четыре сезона. За это время он сыграл 123 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Финиш "чаек" на 9-й строчке АПЛ в сезоне 2021/22 заслуга и малыша в частности.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" выложил за Биссума 29 млн евро плюс бонусы. Летом 2018 года "Брайтон" отдал за него французскому "Лиллю" всего 16,8 млн в евровалюте.

25-летний африканец стал вторым громким трансфером "шпор" этим летом. Ранее лондонцы оформили переход вингера Ивана Перишича из миланского "Интера".

Напомним, что английская Премьер-лига обнародовала календарь на предстоящий сезон.

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