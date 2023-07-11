"Тоттенхем" підписав легіонера "Шахтаря": чемпіон України не заробив ані пенса

23-річний виконавець перейшов до лав "шпор", скориставшись спеціальним дозволом ФІФА. Донецький "Шахтар", якому належали права на ізраїльтянина до 31 грудня 2023 року, втратив легіонера.

"Тоттенхем" підписав Соломона в статусі вільного агента. З лондонцями вінгер уклав контракт на 5 років. "Шпори" запросили атакувального гравця після сезону в складі "Фулхема". Він встиг зіграти 19 поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких оформив 4 голи.

Молодий вінгер отримав від ФІФА підтвердження права змінити клуб за власним бажанням під час міжсезоння. Торік Соломон уже скористався можливістю для іноземців покинути чемпіонат України без дозволу вітчизняних клубів.

Раніше гендиректор "Шахтаря" Палкін застеріг іноземні клуби від підписання вінгера. "Гірники" запропонували Соломону повернутися до складу чемпіона України для участі в Лізі чемпіонів 2023/24. У випадку трансферу без погодження з "Шахтарем" функціонер пообіцяв позиватися до нового клубу ізраїльтянина.

Манор Соломон перебрався в "Шахтар" у січні 2019 року. Рідний клуб вінгера – "Маккабі" з Петах-Тікви – отримав за нього орієнтовно 6 млн євро. У лавах "гірників" Соломон провів 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячів і віддав 9 передач.