"Шахтар" пригрозив англійському гранду судом: що трапилося

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

"Шпори" розглядають підписання ізраїльтянина в літнє трансферне вікно. Вінгер, права на якого належать "Шахтарю", сезон 2022/23 провів у складі іншого лондонського колективу – "Фулхема".

Соломон зібрався вдруге скористатися сумнозвісним правилом ФІФА, що надало можливість легіонерам зупиняти дію контрактів із українськими клубами. За "Тоттенхем" у разі переходу він виступатиме на правах оренди. Проте, контракт ізраїльтянина з "Шахтарем" чинний лише до 31 грудня.

Гендиректор "гірників" зв'язався зі Соломоном та його агентом і закликав повернутися в лави чемпіона України на новий сезон. Палкін гарантував вінгеру виступи в основі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Утім, ізраїльтянин зібрався далі грати в АПЛ.

"Зрештою, куди саме він перейде, я не знаю. У будь-якому випадку, якщо це буде "Тоттенхем", ми будемо позиватися до цього клубу. Маємо просту підставу – неправомірне збагачення. Лише уявіть собі: ми платимо великі гроші за цього гравця, а "Тоттенхем" згодом отримує його безкоштовно?" – риторично запитав функціонер.

Манор Соломон перебрався в "Шахтар" у січні 2019 року. Рідний клуб вінгера – "Маккабі" з Петах-Тікви – отримав за нього орієнтовно 6 млн євро. У лавах "гірників" Соломон провів 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячів і віддав 9 передач. За "Фулхем" – 24 поєдинки, 5 голів.