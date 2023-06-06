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"Тоттенхем" переманив тренера-чемпіона з Шотландії

Фото: Ангелос Постекоглу з чемпіонським титулом 2022/23 (spfl.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Керівництво лондонського "Тоттенхема" визначилося з новим головним тренером команди. Ним стане колишній керманич шотландського "Селтіка" Ангелос Постекоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Австралійський фахівець – новий постійний менеджер "шпор". До виконання обов'язків 57-річний тренер приступить 1 липня.

Постекоглу підписав із лондонцями 4-річний контракт. Персональний склад тренерського штабу австралійця оголосять згодом. Без головного тренера "Тоттенхем" залишався з кінця березня, коли табір "шпор" покинув Антоніо Конте.

Новий керманич лондонців перебрався до британської столиці після двох сезонів на чолі "Селтіка". Біля керма "кельтів" він здобув 5 внутрішніх трофеїв, зокрема два чемпіонські титули. Постекоглу вперше за 5 років вивів "Селтік" у групу Ліги чемпіонів.

Хто такий Ангелос Постекоглу

Уродженець передмістя Афін, у дитинстві з батьками переїхав до Мельбурна. На австралійському континенті почав займатися футболом.

У роки ігрової кар'єри захищав кольори "Саут Мельбурна". Двічі став чемпіоном Австралії та провів 4 матчі за національну команду. Тренерську діяльність Постекоглу розпочав у рідній команді. Пізніше працював зі збірною Австралії U-20, грецьким "Панахаїкі", низкою клубів на батьківщині, національною командою і японською "Йокогамою".

У статусі тренера здобував чемпіонські титули в Австралії, Японії та Шотландії. Виграв Кубок Азії-2015 зі збірною Австралії.

До слова, напередодні "Брентфорд" перевів українця Ярмолюка до першої команди.

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