"Тоттенхэм" переманил тренера-чемпиона из Шотландии

Австралийский специалист – новый постоянный менеджер "шпор". К исполнению обязанностей 57-летний тренер приступит 1 июля.

Постекоглу подписал с лондонцами 4-летний контракт. Персональный состав тренерского штаба австралийца объявят со временем. Без главного тренера "Тоттенхэм" оставался с конца марта, когда лагерь "шпор" покинул Антонио Конте.

Новый наставник лондонцев перебрался в британскую столицу после двух сезонов во главе "Селтика". У руля "кельтов" он завоевал 5 внутренних трофеев, в том числе два чемпионских титула. Постекоглу впервые за 5 лет вывел "Селтик" в группу Лиги чемпионов.

Уроженец пригорода Афин, в детстве с родителями переехал в Мельбурн. На австралийском континенте стал заниматься футболом.

В годы игровой карьеры защищал цвета "Саута Мельбурна". Дважды стал чемпионом Австралии и провел четыре матча за национальную команду. Тренерскую деятельность Постекоглу начал в родной команде. Позже работал со сборной Австралии U-20, греческим "Панахаики", рядом клубов на родине, национальной командой и японской "Йокогамой".

В статусе тренера взял чемпионские титулы в Австралии, Японии и Шотландии. Выиграл Кубок Азии-2015 со сборной Австралии.

