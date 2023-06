"Тоттенхем" переманив тренера-чемпіона з Шотландії

Австралійський фахівець – новий постійний менеджер "шпор". До виконання обов'язків 57-річний тренер приступить 1 липня.

Постекоглу підписав із лондонцями 4-річний контракт. Персональний склад тренерського штабу австралійця оголосять згодом. Без головного тренера "Тоттенхем" залишався з кінця березня, коли табір "шпор" покинув Антоніо Конте.

Новий керманич лондонців перебрався до британської столиці після двох сезонів на чолі "Селтіка". Біля керма "кельтів" він здобув 5 внутрішніх трофеїв, зокрема два чемпіонські титули. Постекоглу вперше за 5 років вивів "Селтік" у групу Ліги чемпіонів.

Уродженець передмістя Афін, у дитинстві з батьками переїхав до Мельбурна. На австралійському континенті почав займатися футболом.

У роки ігрової кар'єри захищав кольори "Саут Мельбурна". Двічі став чемпіоном Австралії та провів 4 матчі за національну команду. Тренерську діяльність Постекоглу розпочав у рідній команді. Пізніше працював зі збірною Австралії U-20, грецьким "Панахаїкі", низкою клубів на батьківщині, національною командою і японською "Йокогамою".

У статусі тренера здобував чемпіонські титули в Австралії, Японії та Шотландії. Виграв Кубок Азії-2015 зі збірною Австралії.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract