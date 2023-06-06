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"Тоттенхэм" переманил тренера-чемпиона из Шотландии

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Лондон, Вторник 06 июня 2023 14:36
"Тоттенхэм" переманил тренера-чемпиона из Шотландии Фото: Ангелос Постекоглу с чемпионским титулом 2022/23 (spfl.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Тоттенхэма" определилось с новым главным тренером команды. Им станет бывший наставник шотландского "Селтика" Ангелос Постекоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Австралийский специалист – новый постоянный менеджер "шпор". К исполнению обязанностей 57-летний тренер приступит 1 июля.

Постекоглу подписал с лондонцами 4-летний контракт. Персональный состав тренерского штаба австралийца объявят со временем. Без главного тренера "Тоттенхэм" оставался с конца марта, когда лагерь "шпор" покинул Антонио Конте.

Новый наставник лондонцев перебрался в британскую столицу после двух сезонов во главе "Селтика". У руля "кельтов" он завоевал 5 внутренних трофеев, в том числе два чемпионских титула. Постекоглу впервые за 5 лет вывел "Селтик" в группу Лиги чемпионов.

Кто такой Ангелос Постекоглу

Уроженец пригорода Афин, в детстве с родителями переехал в Мельбурн. На австралийском континенте стал заниматься футболом.

В годы игровой карьеры защищал цвета "Саута Мельбурна". Дважды стал чемпионом Австралии и провел четыре матча за национальную команду. Тренерскую деятельность Постекоглу начал в родной команде. Позже работал со сборной Австралии U-20, греческим "Панахаики", рядом клубов на родине, национальной командой и японской "Йокогамой".

В статусе тренера взял чемпионские титулы в Австралии, Японии и Шотландии. Выиграл Кубок Азии-2015 со сборной Австралии.

К слову, накануне "Брентфорд" перевел украинца Ярмолюка в первую команду.

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