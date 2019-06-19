ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Моуриньо намерен возглавить сборную

Новости » Спорт    19.06.2019 - 10:20
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Моуриньо намерен возглавить сборную
Фото: Жозе Моуриньо (manutd.com)

Португальский тренер не работает в клубах с декабря прошлого года

Португальский тренер Жозе Моуриньо выразил желание поработать на уровне национальных сборных. Слова наставника приводит издание Goal.

По словам специалиста, который находится без работы с января, он больше видит себя наставником именно сборной команды, а не клуба.

"Я хочу сражаться в новых соревнованиях. Думаю о чемпионате мира и чемпионате Европы. У меня давно было желание попробовать нечто подобное. В данный момент я больше вижу себя тренером сборной, нежели тренером клуба. Мне подходит сборная Португалии? Нет, необязательно", - сказал Моуринью.

Специалист находится без работы с тех пор, как покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Ранее 56-летний наставник возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что Моуриньо намерен летом возобновить тренерскую карьеру.

Сарри определился с первыми трансферными целями "Ювентуса" Экс-тренер "Реала" Лопетеги возглавил "Севилью"
Новости Украины Жозе МоуриньютренерФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь