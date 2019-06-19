Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Моуриньо намерен возглавить сборную

Фото: Жозе Моуриньо (manutd.com)

Португальский тренер не работает в клубах с декабря прошлого года

Португальский тренер Жозе Моуриньо выразил желание поработать на уровне национальных сборных. Слова наставника приводит издание Goal.

По словам специалиста, который находится без работы с января, он больше видит себя наставником именно сборной команды, а не клуба.

"Я хочу сражаться в новых соревнованиях. Думаю о чемпионате мира и чемпионате Европы. У меня давно было желание попробовать нечто подобное. В данный момент я больше вижу себя тренером сборной, нежели тренером клуба. Мне подходит сборная Португалии? Нет, необязательно", - сказал Моуринью.

Специалист находится без работы с тех пор, как покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Ранее 56-летний наставник возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что Моуриньо намерен летом возобновить тренерскую карьеру.