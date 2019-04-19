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"Тоттенхэм" могут покинуть четыре игрока основного состава

Новости » Спорт    19.04.2019 - 11:07
"Тоттенхэм" могут покинуть четыре игрока основного состава
Фото: футболисты "Тоттенхэма" (twitter.com/SpursOfficial)

Клуб планирует обновить состав в летнее трансферное окно

Лондонский "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно может ждать серьезная перестройка состава, на которую руководство клуба может выделить 60 млн фунтов (около 70 млн евро), а также средства, вырученные с продажи игроков. Об этом информирует Daily Mail.

Состав "шпор" может покинуть сразу пять игроков, среди которых Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен, контракты которых рассчитаны до лета 2020 года. Кроме того, уйти из команды могут Виктор Ваньяма, Дэнни Роуз и Жорж-Кевин Нкуду, который в данный момент арендован "Монако".

А усилить команду главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет левым фулбеком, двумя центральными полузащитниками, одним креативным хавбеком и нападающим, который станет дублером для Гарри Кейна.

Напомним, "Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока за два трансферных окна.

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