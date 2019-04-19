"Тоттенхем" можуть покинути чотири гравці основного складу

Фото: футболісти "Тоттенхема" (twitter.com/SpursOfficial)

Клуб планує оновити склад в літнє трансферне вікно

Лондонський "Тоттенхем" в літнє трансферне вікно може чекати серйозна перебудова складу, на яку керівництво клубу може виділити 60 млн фунтів (приблизно 70 млн євро), а також кошти, виручені з продажу гравців. Про це інформує Daily Mail.

Склад "шпор" може покинути відразу п'ять гравців, серед яких Тобі Алдервейрелд та Крістіан Еріксен, контракти яких розраховані до літа 2020 року. Крім того, піти з команди можуть Віктор Ваньяма, Денні Роуз і Жорж-Кевін Нкуду, який в даний момент орендований "Монако".

А посилити команду головний тренер "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно хоче лівим фулбекjv, двома центральними півзахисниками, одним креативним хавбеком і нападаючим, який стане дублером для Гаррі Кейна.

Нагадаємо, "Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна.