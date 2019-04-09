Тоттенхэм - Манчестер Сити: где смотреть матч

Фото: "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" (twitter.com/mancity)

Где и когда начнется первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" на новом стадионе проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 против "Манчестер Сити". По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Пепа Гвардиолы.

9 апреля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

"Тоттенхэм" во вторник, 9 апреля, на новом стадионе в Лондоне примет "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала игры - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, игру будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.