Тоттенхем - Манчестер Сіті: де дивитися матч

Фото: "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" (twitter.com/mancity)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" на новому стадіоні проведе матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 проти "Манчестер Сіті". На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Пепа Гвардіоли.

9 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

"Тоттенгем" у вівторок, 9 квітня, на новому стадіоні в Лондоні прийматиме "Манчестер Сіті" в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку гри - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, гру обслуговуватиме голландська бригада арбітрів на чолі з Бьорном Куйперсом.