ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тоттенхэм - Манчестер Сити: анонс матча

Новости » Спорт    09.04.2019 - 11:56
Тоттенхэм - Манчестер Сити: анонс матча
Фото: "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" (twitter.com/mancity)

Готовимся к первому поединку 1/4 финала Лиги чемпионов

Две английские команды - лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают подопечных Пепа Гвардиолы фаворитоми поединка. Матч обслужит голландская бригада арбитров.

9 апреля 22:00
Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

 

Соперники впервые встречаются в рамках Лиги чемпионов, однако команды имеют богатую историю на внутренней арене, где соотношение сил примерно равное. На счету "Ман Сити" 62 победы в 157 турнирных матчах, у "Тоттенхэма" на две победы меньше. В четырех последних встречах сильнее были "горожане", а последний раз лондонцы обыгрывали "Сити" в 2016. 

В нынешнем сезоне чемпионате Англии "горожане" обыграли "шпор" на "Уэмбли" - 1:0. Единственный гол 29 октября забил Рияд Махрез. Ответный матч АПЛ в Манчестере запланирован на 20 апреля - через три дня после завершения четвертьфинала Лиги чемпионов. В турнирной таблице АПЛ лондонцы проигрывают "горожанам" 18 очков.

Это первый еврокубковый матч "Тоттенхэма" на новом стадионе. Предыдущие домашние встречи в этой Лиге чемпионов команда играла на "Уэмбли".

Для "шпор" это вторая игра на новой арене. На прошлой неделе команда открыла его победой над "Кристал Пэлас".

Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Манчестер СитиТоттенхэмЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь