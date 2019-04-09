Тоттенхэм - Манчестер Сити: анонс матча

Фото: "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" (twitter.com/mancity)

Готовимся к первому поединку 1/4 финала Лиги чемпионов

Две английские команды - лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают подопечных Пепа Гвардиолы фаворитоми поединка. Матч обслужит голландская бригада арбитров.

9 апреля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Соперники впервые встречаются в рамках Лиги чемпионов, однако команды имеют богатую историю на внутренней арене, где соотношение сил примерно равное. На счету "Ман Сити" 62 победы в 157 турнирных матчах, у "Тоттенхэма" на две победы меньше. В четырех последних встречах сильнее были "горожане", а последний раз лондонцы обыгрывали "Сити" в 2016.

В нынешнем сезоне чемпионате Англии "горожане" обыграли "шпор" на "Уэмбли" - 1:0. Единственный гол 29 октября забил Рияд Махрез. Ответный матч АПЛ в Манчестере запланирован на 20 апреля - через три дня после завершения четвертьфинала Лиги чемпионов. В турнирной таблице АПЛ лондонцы проигрывают "горожанам" 18 очков.

Это первый еврокубковый матч "Тоттенхэма" на новом стадионе. Предыдущие домашние встречи в этой Лиге чемпионов команда играла на "Уэмбли".

What an occasion.



Send us your clips of last night's spectacular event at our new home. #SpursAreHome #COYS pic.twitter.com/VPyZ3TmK9x — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 4, 2019

Для "шпор" это вторая игра на новой арене. На прошлой неделе команда открыла его победой над "Кристал Пэлас".