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Тоттенхем - Манчестер Сіті: анонс матчу

Новини » Спорт    09.04.2019 - 11:56
Тоттенхем - Манчестер Сіті: анонс матчу
Фото: "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті" (twitter.com/mancity)

Готуємося до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Дві англійські команди - лондонський "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті" зустрінуться в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають підопічних Пепа Гвардіоли фаворітомі поєдинку. Матч обслуговуватиме голландська бригада арбітрів.

9 квітня 22:00
Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

 

Суперники вперше зустрічаються в рамках Ліги чемпіонів, однак команди мають багату історію на внутрішній арені, де співвідношення сил приблизно рівне. На рахунку "Ман Сіті" 62 перемоги в 157 турнірних матчах, у "Тоттенхема" на дві перемоги менше. У чотирьох останніх зустрічах сильнішими були "городяни", а востаннє лондонці обігрували "Сіті" у 2016. 

У нинішньому сезоні чемпіонаті Англії "городяни" обіграли "шпор" на "Уемблі" - 1:0. Єдиний гол 29 жовтня забив Ріяд Махрез. Матч-відповідь АПЛ в Манчестері запланована на 20 квітня - за три дні після завершення чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У турнірній таблиці АПЛ лондонці програють "городянам" 18 очок.

Це перший єврокубковий матч "Тоттенхема" на новому стадіоні. Попередні домашні зустрічі в цій Лізі чемпіонів команда грала на "Уемблі".

Для "шпор" це друга гра на новій арені. Минулого тижня команда відкрила його перемогою над "Кристал Пелас".

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