Тоттенхем - Манчестер Сіті: анонс матчу

Фото: "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті" (twitter.com/mancity)

Готуємося до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Дві англійські команди - лондонський "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті" зустрінуться в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають підопічних Пепа Гвардіоли фаворітомі поєдинку. Матч обслуговуватиме голландська бригада арбітрів.

9 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

Суперники вперше зустрічаються в рамках Ліги чемпіонів, однак команди мають багату історію на внутрішній арені, де співвідношення сил приблизно рівне. На рахунку "Ман Сіті" 62 перемоги в 157 турнірних матчах, у "Тоттенхема" на дві перемоги менше. У чотирьох останніх зустрічах сильнішими були "городяни", а востаннє лондонці обігрували "Сіті" у 2016.

У нинішньому сезоні чемпіонаті Англії "городяни" обіграли "шпор" на "Уемблі" - 1:0. Єдиний гол 29 жовтня забив Ріяд Махрез. Матч-відповідь АПЛ в Манчестері запланована на 20 квітня - за три дні після завершення чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У турнірній таблиці АПЛ лондонці програють "городянам" 18 очок.

Це перший єврокубковий матч "Тоттенхема" на новому стадіоні. Попередні домашні зустрічі в цій Лізі чемпіонів команда грала на "Уемблі".

What an occasion.



Send us your clips of last night's spectacular event at our new home. #SpursAreHome #COYS pic.twitter.com/VPyZ3TmK9x — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 4, 2019

Для "шпор" це друга гра на новій арені. Минулого тижня команда відкрила його перемогою над "Кристал Пелас".