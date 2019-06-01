Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть матч

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 определят победителя турнира. Согласно прогнозам и котировкам букмекеров, больше шансов на успех у подопечных Юргена Клоппа.

1 июня 22:00

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

На стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде в субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

На территории Украины в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, УЕФА назначил на решающий матч словенскую бригаду арбитров во главе с 42-летним Дамиром Скоминой.