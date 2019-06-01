Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров

Фото: "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Специалисты считают фаворитом подопечных Юргена Клоппа

За титул победителя Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 сразятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

1 июня 22:00

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Букмекерские компании считают, что у "Ливерпуля" больше шансов на победу в основное время матча. На триумф "красных" принимаются ставки с коэффициентом 1,92, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно поставить с коэффициентом 4,20. Ничейный результат в основное время оценивается в 3,50.

Напомним, УЕФА назначил на решающий матч словенскую бригаду арбитров во главе с 42-летним Дамиром Скоминой.