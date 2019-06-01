Тоттенхем - Ліверпуль: прогноз букмекерів

Фото: "Тоттенхем" - "Ліверпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Фахівці вважають фаворитом підопічних Юргена Клоппа

За титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19 зіграють "Тоттенхем" і "Ліверпуль". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

1 червня 22:00

Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітано"

Букмекерські компанії вважають, що у "Ліверпуля" більше шансів на перемогу в основний час матчу. На тріумф "червоних" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,92, тоді як на перемогу "Тоттенхема" можна поставити з коефіцієнтом 4,20. Нічийний результат в основний час оцінюється в 3,50.

Нагадаємо, УЄФА призначив на вирішальний матч словенську бригаду арбітрів на чолі з 42-річним Даміром Скоміною.