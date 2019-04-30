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Тоттенхэм - Аякс: где смотреть матч

Новости » Спорт    30.04.2019 - 15:04
Тоттенхэм - Аякс: где смотреть матч
Фото: "Тоттенхэм" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

Где и когда начнется первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс" неожиданно добрались до полуфинала Лиги чемпионов, оставив фаворитов "Манчестер Сити" и "Ювентус" за бортом турнира. Букмекерские компании в предстоящей игре отдают небольшое преимущество команде Маурисио Почеттино.

30 апреля 22:00
Лондон, стадион "Тоттенхэм"

 

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" во вторник, 30 апреля, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, лидер "шпор" Харри Кейн пропустит поединок из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0). 

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