Тоттенхэм - Аякс: где смотреть матч

Фото: "Тоттенхэм" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

Где и когда начнется первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс" неожиданно добрались до полуфинала Лиги чемпионов, оставив фаворитов "Манчестер Сити" и "Ювентус" за бортом турнира. Букмекерские компании в предстоящей игре отдают небольшое преимущество команде Маурисио Почеттино.

30 апреля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм"

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" во вторник, 30 апреля, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

How will you be spending your matchday?



I'm watching from _____



I'm watching with _____



My score prediction is _____#UCL #COYS pic.twitter.com/Chtr5hdrRi — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 30, 2019

Напомним, лидер "шпор" Харри Кейн пропустит поединок из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).