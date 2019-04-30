Тоттенхем - Аякс: де дивитися матч

Фото: "Тоттенхем" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

Де і коли почнеться перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів

Англійський "Тоттенхем" і нідерландський "Аякс" несподівано дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів, залишивши фаворитів "Манчестер Сіті" і "Ювентус" за бортом турніру. Букмекерські компанії у майбутній грі віддають невелику перевагу команді Маурісіо Почеттіно.

30 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Тоттенхем"

Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться між "Тоттенхемом" і "Аяксом" у вівторок, 30 квітня, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні.

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

How will you be spending your matchday?



I'm watching from _____



I'm watching with _____



My score prediction is _____#UCL #COYS pic.twitter.com/Chtr5hdrRi — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 30, 2019

Нагадаємо, лідер "шпор" Харрі Кейн пропустить поєдинок через травму, отриману в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" (1:0).