Тоттенхэм - Аякс: прогноз букмекеров

"Тоттенхэм" примет "Аякс" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

30 апреля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм"

Букмекеры считают фаворитом матча "Тоттенхэм". На успех подопечных Почеттино принимают ставки с коэффициентом 2,44, тогда как успех Аякса оценивается в 3,35. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,40.

Напомним, лидер "шпор" Харри Кейн пропустит поединок из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).