Тоттенхэм - Аякс: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом английский клуб
"Тоттенхэм" примет "Аякс" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".
30 апреля 22:00
Лондон, стадион "Тоттенхэм"
Букмекеры считают фаворитом матча "Тоттенхэм". На успех подопечных Почеттино принимают ставки с коэффициентом 2,44, тогда как успех Аякса оценивается в 3,35. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,40.
Напомним, лидер "шпор" Харри Кейн пропустит поединок из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).