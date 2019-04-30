Тоттенхем - Аякс: прогноз букмекерів

"Тоттенхем" прийме "Аякс" в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

30 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Тоттенхем"

Букмекери вважають фаворитом матчу "Тоттенхем". На успіх підопічних Почеттіно приймають ставки з коефіцієнтом 2,44, тоді як успіх Аякса оцінюється в 3,35. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,40.

Нагадаємо, лідер "шпор" Харрі Кейн пропустить поєдинок через травму, отриману в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" (1:0).