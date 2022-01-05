После тотального выключения. Интернет начал появляться в Казахстане: где именно

В Казахстане после тотального отключения начал появляться интернет. Среди регионов в которых восстановилась связь с сетью - город Актау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные профильного сервиса GlobalCheck.

Помимо этого сообщалось об отключении мобильной связи, а сайты ряда госорганов Казахстана не доступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.

Отметим, сегодня по всему Каазахстану выключили интернет. В частности, интернет-провайдер Казахтелеком отключил интернет во всей стране.

"Казахтелеком включил проводной интернет в некоторых регионах, среди них - Актау", - говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на сжиженный газ. На фоне протестов Токаев объявил об отставке правительства Казахстана и сообщил о первых убийствах.

Кроме этого стало известно о захвате аэропорта Алматы.

Вместе с тем президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.