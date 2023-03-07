UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Тотальних" опадів очікувати не варто, але є "але". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 березня, на більшості території України буде вирувати мокрий сніг та дощ. Хоча сильних опадів очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"У багатьох областях України періодично з'являтиметься мокрий сніг чи дощ, залежно від температури повітря. Але тотальні опади - навряд, так, зарядами, наскоками", - розповіла вона.

За її словами, впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться в Україні до +3...+8 градусів, у південній частині, в Донецькій області та в окремих районах Дніпропетровської області до +7...+10 градусів, в Криму до +9...+13 градусів.

"У Києві погода буде вологою, з періодичними мокрим снігом або дощем. Вдень потепліє до +4...+6 градусів", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні до вихідних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день