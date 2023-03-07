"Тотальних" опадів очікувати не варто, але є "але". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні, 7 березня, на більшості території України буде вирувати мокрий сніг та дощ. Хоча сильних опадів очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"У багатьох областях України періодично з'являтиметься мокрий сніг чи дощ, залежно від температури повітря. Але тотальні опади - навряд, так, зарядами, наскоками", - розповіла вона.

За її словами, впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться в Україні до +3...+8 градусів, у південній частині, в Донецькій області та в окремих районах Дніпропетровської області до +7...+10 градусів, в Криму до +9...+13 градусів.

"У Києві погода буде вологою, з періодичними мокрим снігом або дощем. Вдень потепліє до +4...+6 градусів", - додала вона.