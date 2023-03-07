"Тотальных" осадков ожидать не стоит, но есть "но". Синоптик дала прогноз на сегодня

Сегодня, 7 марта, на большинстве территории Украины будет бурлить мокрый снег и дождь. Хотя сильных осадков ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Во многих областях Украины будет периодически появляться мокрый снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха. Но тотальные осадки - вряд ли, так, зарядами, наскоками", - рассказала она.

По ее словам, в течение дня столбики термометров поднимутся в Украине до +3...+8 градусов, в южной части, в Донецкой области и в отдельных районах Днепропетровской области до +7...+10 градусов, в Крыму до +9. ..+13 градусов.

"В Киеве погода будет влажной, с периодическим мокрым снегом или дождем. Днем потеплеет до +4...+6 градусов", - добавила она.