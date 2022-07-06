TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о выходе из российского нефтяного проекта Харьяга из-за санкций против России. Согласилась передать свою долю в месторождении государственной компании "Зарубежнефть".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
TotalEnergies планирует передать "Зарубежнефть" 20% долю, которая осталась в Харьягинском нефтяном месторождении.
Это, со своей стороны, стало первым крупным выходом компании из состава акционеров в России после введения санкций.
"Эта сделка подлежит одобрению российскими властями", - заявил представитель компании.
Согласно договору, TotalEnergies ежемесячно получала около 100 тысяч тонн нефти на экспорт.
Также отмечается, что французская нефтегазовая компания принимала участие в проекте в течение 20 лет рядом с норвежской Equinor, которая покинула его еще в начале года.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в марте нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил о приостановление деятельности в России из-за введения санкций и полномасштабного вторжения на территорию Украины.
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