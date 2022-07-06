UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России

Фото: TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о выходе из российского нефтяного проекта Харьяга из-за санкций против России. Согласилась передать свою долю в месторождении государственной компании "Зарубежнефть".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

TotalEnergies планирует передать "Зарубежнефть" 20% долю, которая осталась в Харьягинском нефтяном месторождении.

Это, со своей стороны, стало первым крупным выходом компании из состава акционеров в России после введения санкций.

"Эта сделка подлежит одобрению российскими властями", - заявил представитель компании.

Согласно договору, TotalEnergies ежемесячно получала около 100 тысяч тонн нефти на экспорт.

Также отмечается, что французская нефтегазовая компания принимала участие в проекте в течение 20 лет рядом с норвежской Equinor, которая покинула его еще в начале года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в марте нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил о приостановление деятельности в России из-за введения санкций и полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина