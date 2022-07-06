TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России

TotalEnergies планирует передать "Зарубежнефть" 20% долю, которая осталась в Харьягинском нефтяном месторождении.

Это, со своей стороны, стало первым крупным выходом компании из состава акционеров в России после введения санкций.

"Эта сделка подлежит одобрению российскими властями", - заявил представитель компании.

Согласно договору, TotalEnergies ежемесячно получала около 100 тысяч тонн нефти на экспорт.

Также отмечается, что французская нефтегазовая компания принимала участие в проекте в течение 20 лет рядом с норвежской Equinor, которая покинула его еще в начале года.