RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії

Фото: TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies заявила про вихід із російського нафтового проєкту Харьяга через санкції проти Росії. Погодилась передати свою частку в родовищі державній компанії "Зарубежнефть".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

TotalEnergies планує передати "Зарубежнефть" 20% частку, яка залишилась у Харьягінському нафтовому родовищі.

Це, зі свого боку, стало першим великим виходом компанії зі складу акціонерів у Росії після введення санкцій.

"Ця угода підлягає схваленню російською владою", - заявив представник компанії.

Згідно з угодою, TotalEnergies щомісяця отримувала близько 100 тисяч тонн нафти на експорт.

Також зазначається, що французька нафтогазова компанія брала участь в проєкті протягом 20 років поряд із норвезькою Equinor, яка покинула його ще на початку року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в березні нафтогазовий гігант TotalEnergies заявив про призупинення діяльності в Росії через запровадження санкцій і повномасштабне вторгнення на територію України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна