В Запорізькій області росіяни змушують таксистів шпигувати за місцевими, - ЦНС

В ЦНС стверджують, що окупаційна влада тисне на таксистів, щоб ті ставали агентами росіян і повідомляли їм про осіб з проукраїнськими настроями.

"Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", – підкреслюють у ЦНС.

Ситуація в Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення росіянам вдалось окупувати значну частину Запорізької області. З тих пір щодо місцевого населення відбуваються всілякі утиски.

Наприклад, загарбники шантажують інсулінозалежних людей, не видаючи їм ліки, поки ті не отримають паспорт РФ.

Однак, їм не вдається знищити українське підпілля - партизани продовжують свою боротьбу проти окупантів. Наприклад, 2 червня в Михайлівці, що під Мелітополем, невідомі підірвали автомобіль з колаборантами.

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