В Запорожской области россияне заставляют таксистов шпионить за местными, - ЦНС

В ЦНС утверждают, что оккупационные власти оказывают давление на таксистов, чтобы те становились агентами россиян и сообщали им о лицах с проукраинскими настроениями.

"Таким образом, россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление", - подчеркивают в ЦНС.

Ситуация в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения россиянам удалось оккупировать значительную часть Запорожской области. С тех пор в отношении местного населения происходят всяческие притеснения.

Например, захватчики шантажируют инсулинозависимых людей, не выдавая им лекарства, пока те не получат паспорт РФ.

Однако им не удается уничтожить украинское подполье - партизаны продолжают свою борьбу против оккупантов. Например, 2 июня в Михайловке под Мелитополем неизвестные взорвали автомобиль с коллаборантами.

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