Не только на торжества: куда пойдут выделенные на День Независимости 5,4 млрд гривен
Министерство финансов разъяснило, куда потратят 5,4 млрд гривен, которые были выделены на празднование 30-летия независимости Украины. В министерстве подчеркнули, что эти средства потратят не только на проведение торжеств.
Об этом говорится на сайте Минфина.
Как пояснили в министерстве, выделенные средства пойдут на масштабные инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать к 30-летию независимости Украины.
"В частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие евроколеи Киев-Львов-Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в "Охматдет" и тому подобное. Прогнозируемая сумма расходов включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - заявили в Минфине.
На проведения самих торжеств, как отметили в министерстве, планируют потратить всего 100 млн гривен из выделенных 5,4 млрд гривен.
"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", - добавили в ведомстве.