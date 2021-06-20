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Не только на торжества: куда пойдут выделенные на День Независимости 5,4 млрд гривен

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Киев, Воскресенье 20 июня 2021 13:22
Не только на торжества: куда пойдут выделенные на День Независимости 5,4 млрд гривен Архивное фото: празднование Дня независимости Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство финансов разъяснило, куда потратят 5,4 млрд гривен, которые были выделены на празднование 30-летия независимости Украины. В министерстве подчеркнули, что эти средства потратят не только на проведение торжеств.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Как пояснили в министерстве, выделенные средства пойдут на масштабные инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать к 30-летию независимости Украины.

"В частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие евроколеи Киев-Львов-Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в "Охматдет" и тому подобное. Прогнозируемая сумма расходов включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - заявили в Минфине.

На проведения самих торжеств, как отметили в министерстве, планируют потратить всего 100 млн гривен из выделенных 5,4 млрд гривен.

"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", - добавили в ведомстве.

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